Министр обороны Израиля назвал три этапа войны с ХАМАС

Министр обороны Израиля Йоав Галант назвал три этапа войны с боевиками палестинского движения ХАМАС. По его словам, война предусматривает ликвидацию очагов сопротивления и создание режима безопасности в секторе Газа.
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