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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Евлоев хочет драться на UFC 303: «Я готов побить любого, кто приведет меня к титульному бою»

«UFC 303. 29 июня. Я готов побить любого, кто приведет меня к титульному бою», – заявил боец UFC Мовсар Евлоев.

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