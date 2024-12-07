Косметика на кухне: эффективные средства по уходу своими руками Женщины с интересом следят за косметическими новинками, обещающими им выглядеть моложе, стройнее и красивее, с удовольствием тестируют пробники, но не спешат приобретать, так как стоят современные средства хорошего качества довольно дорого.