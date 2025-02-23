Будущее отношений России и Германии оценили

Отношения России и Германии могут еще больше ухудшиться, если на досрочных выборах в Бундестаг победу одержит блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) во главе с Фридрихом Мерцем.
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