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Будущее отношений России и Германии оценили

Будущее отношений России и Германии оценили

Отношения России и Германии могут еще больше ухудшиться, если на досрочных выборах в Бундестаг победу одержит блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) во главе с Фридрихом Мерцем.

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Комментарии
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Eduard
Самим &quot;христианам&quot; не смешно? Это же фашисты!
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