МИД Ирана об ударе по Израилю: Тегеран предостерег США от вмешательства в атаку

Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что Тегеран через Швецию передал Соединенным Штатам сообщение о том, что ракетная атака на Израиль является правом на самооборону, также предупредив о недопустимости вмешательства в происходящее.
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