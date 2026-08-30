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DonAlt ожидает рост Ethereum до $4000 после августовского ралли

DonAlt ожидает рост Ethereum до $4000 после августовского ралли

По словам DonAlt, видного деятеля, за которым пристально следят на криптовалютной арене, ценовая траектория Ethereum привлекает внимание как потенциальный индикатор для более широкого рынка альткоинов.

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