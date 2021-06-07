Утомлëнные оппозицией: власти Турции отклонили досрочные выборы

Официальные лица правящей в Турции Партии справедливости и развития (ПСР) отклонили в минувшее воскресенье возможность досрочных выборов и требование оппозиции вернуться к парламентской системе правления, сообщила вечером 6 июня газета Daily Sabah.
Официальные лица правящей в Турции Партии справедливости и развития (ПСР) отклонили в минувшее воскресенье возможность досрочных выборов и требование оппозиции вернуться к парламентской системе правления, сообщила вечером 6 июня газета Daily Sabah.
Свежие комментарии