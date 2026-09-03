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Европу ожидает тяжелая зима из-за подорожания энергоносителей – Bloomberg

Европу ожидает тяжелая зима из-за подорожания энергоносителей – Bloomberg

Европе предстоит сложная зима из-за резкого роста цен на энергоносители, пишет агентство Bloomberg. Источник фото: AP Photo / Ronald Zak «У европейских политиков есть веские основания опасаться суровой зимы: до нее осталось всего несколько недель, цены на энергоносители стремительно растут, и регион плохо подготовлен к резкому увеличению спроса», – говорится в публикации.

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