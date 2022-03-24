Лучше поздно, чем никогда: мужчина получил школьный аттестат в 101 год

Меррилу пришлось бросить школу в 1938 году из-за финансовых проблем.Когда в 1938 году американец Меррил Питтман Купер вместе с мамой переехал из города Харперс-Ферри в Филадельфию, ему пришлось бросить учебу в средней школе из-за финансовых проблем.