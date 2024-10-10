В барнаульском лесу вновь строят спорный забор вокруг биатлонного стрельбища

Училищу олимпийского резерва удалось отстоять свою позицию о том, что ограждение необходимо для безопасности людей и лыжников Двухметровый забор вокруг биатлонного стрельбища училища олимпийского резерва в сосновом бору, который демонтировали в мае этого года по требованию суда, снова строят.