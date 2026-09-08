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Целая россыпь портов и сразу три отсека для накопителей в маленьком корпусе. Представлен Geekom A5 2027

Целая россыпь портов и сразу три отсека для накопителей в маленьком корпусе. Представлен Geekom A5 2027

Компактный компьютер на AMD Ryzen 7 7730U предлагает два M.2, 2,5-дюймовый накопитель и широкий набор современных портов Компания Geekom представила мини-ПК A5 2027, построенный на восьмиядерном AMD Ryzen 7 7730U Barcelo R.

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