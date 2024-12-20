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«ПСЖ» связался с представителями Осимхена

«ПСЖ» связался с представителями Осимхена

Нападающий «Наполи» Виктор Осимхен, выступающий в данный момент за «Галатасарай» на правах аренды, может продолжить карьеру в «ПСЖ».

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