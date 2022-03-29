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Казахстанский марафонец Жыланбаев выставил на продажу депутатский значок

Казахстанский марафонец Марат Жыланбаев выставил на продажу золотой депутатский значок. «Таких значков в тираж вышло всего 17 штук, кажется делал наш монетный двор», – написал он.

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