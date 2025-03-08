Бельгия анонсировала поставку оружия Украине на €1 млрд

Глава министерства обороны Бельгии Тео Франкен 7 марта анонсировал поставку оружия Киеву на €1 млрд.«Бельгия не останется в стороне и предоставит оружие на €1 млрд», — приводит слова министра агентство Tagtik.
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