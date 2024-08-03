Почему на ЮБК перебрасывают бригады медиков из других регионов

Две недели аномальной жары в Крыму миновали. Но то ли ещё будет. Температура воздуха продолжает держаться на отметке +30 градусов, что нередко приводит к обострению хронических заболеваний и, как следствие, создаёт дополнительную нагрузку на службу скорой медицинской помощи.