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Татар-информ

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Волонтеры СВО вышли на футбольное поле против Молодежного парламента в Казани

Волонтеры СВО вышли на футбольное поле против Молодежного парламента в Казани

фото: официальный портал "Единой России" На футбольном поле казанской «Спортивной школы „Мотор“» прошел традиционный турнир по мини-футболу на «Кубок Штаба».

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