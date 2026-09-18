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Александр Романенко принял участие в голосовании на выборах в Госдуму и АКЗС

Александр Романенко принял участие в голосовании на выборах в Госдуму и АКЗС

Председатель Алтайского краевого Законодательного Собрания, секретарь регионального отделения "Единой России" Александр Романенко принял участие в голосовании на выборах депутатов Госдумы и Алтайского краевого Законодательного Собрания 18 сентября.

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