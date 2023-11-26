Военная хроника сообщила о прилётах в Константиновке ДНР

Военная хроника рассказала о мощных прилётах в Константиновке Донецкой Народной Республики. Как сказано в материале, по предварительным данным, удар пришёлся по району складов предприятия «Спецтехстекло» в промзоне центра города.
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