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Царьград

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Трамп готов встретиться с Пезешкианом: нефть дешевеет на $1,87

Трамп готов встретиться с Пезешкианом: нефть дешевеет на $1,87

Цены на нефть падают на ожиданиях встречи Трампа с иранским президентом Пезешкианом в Нью-Йорке. Brent снизилась на $1,87 до $102.

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