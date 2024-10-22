Ведущая страна Африки отплатила Путину за помощь СССР

Южно-Африканская Республика поможет России улучшить отношения с другими странами своего континента. На встрече с главой ЮАР Сирилом Рамафозой на полях саммита БРИКС в Казани президент Владимир Путин заявил, что Москва выступает за создание справедливого миропорядка.