Ведущая страна Африки отплатила Путину за помощь СССР

Южно-Африканская Республика поможет России улучшить отношения с другими странами своего континента. На встрече с главой ЮАР Сирилом Рамафозой на полях саммита БРИКС в Казани президент Владимир Путин заявил, что Москва выступает за создание справедливого миропорядка.
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