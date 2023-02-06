«Он серьезный человек»: Дайнеко перестала скрывать правду о новом бойфренде

В апреле прошлого года певица начала выходить в свет в компании импозантного мужчины. Виктория Дайнеко с бойфрендом Komsomolskaya Pravda/Global Look PressВиктория Дайнеко еще девять месяцев назад представила публике своего нового возлюбленного.
В апреле прошлого года певица начала выходить в свет в компании импозантного мужчины. Виктория Дайнеко с бойфрендом Komsomolskaya Pravda/Global Look PressВиктория Дайнеко еще девять месяцев назад представила публике своего нового возлюбленного.
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