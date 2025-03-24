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Короткое замыкание вызвало пожар в торговом центре Ростова-на-Дону

Короткое замыкание вызвало пожар в торговом центре Ростова-на-Дону

В Ростове-на-Дону в торговом центре произошло возгорание. По данным МЧС, причиной инцидента стало короткое замыкание в электрической вывеске на фасаде.

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