Своими руками кaзнит изменников. Мировые лидеры боятся ее гораздо больше чем брата. Давно хотел подробно рассказать о женщине, которой.
"Корейская принцесса": Запад с ужасом ждет её прихода к власти
Комментарии
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Александр Пятнистый
твой удел-дети, церковь, кухня. Не лезь туда, на что у тебя не хватает ума.
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7 час.
Владимир Витковский
Не слушай домовенка и тупого бидона, они от опороса дебилы.
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7 час.
ВВ
Владимир Витковский
Все прогрессивное человечество с нескрываемой радостью ждет прихода ее к власти, не путать- с гейропой и пиндостаном!!!
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7 час.
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