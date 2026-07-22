«Они должны соблюдать закон, уважать нашу культуру и веру»: мигрантам с судимостью хотят запретить получать гражданство РФ и жить в России

И сколько раз такое уже было: "Рассмотрят... Рассмотрели... Отклонили..."

Ураганов Иван

Лучше всем миграм запретить получать наше гражданство. Они все равно не будут соблюдать закон, уважать нашу культуру и веру. Мы для них нелюди