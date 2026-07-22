«Они должны соблюдать закон, уважать нашу культуру и веру»: мигрантам с судимостью хотят запретить получать гражданство РФ и жить в России

Русь Несгибаемая Изображение сгенерировано нейросетью Депутаты Государственной думы рассмотрят законопроект, предполагающий введение запрета на получение российского гражданства или права проживания на территории России мигрантам с непогашенной или неснятой судимостью.
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