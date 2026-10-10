Индия: Власти наложили запретительный приказ по разделу 162, запрещающий собрания пяти или более человек в радиусе 400 метров (1312 футов) от перекрестка полицейских ворот Хасад в районе Камджонг, штат Манипур, после смерти протестующего в вечерние часы 9 октября.