Индия: Власти наложили запретительный приказ по разделу 162, запрещающий собрания пяти или более человек в радиусе 400 метров (1312 футов) от перекрестка полицейских ворот Хасад в районе Камджонг, штат Манипур, после смерти протестующего в вечерние часы 9 октября.
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