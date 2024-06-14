Россиянин рассказал о путешествии в таджикскую деревню

В Таджикистане российский путешественник открыл для себя удивительный образ жизни сельских жителей. Он рассказывает о том, как жители этих деревень преодолевают трудности, связанные с отсутствием современных удобств.
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