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Калужские новости

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Жителя Обнинска обманули на 2,5 млн рублей под предлогом «пособничества терроризму»

Жителя Обнинска обманули на 2,5 млн рублей под предлогом «пособничества терроризму»

Мужчина дважды передал курьеру 2,5 млн рублей, поверив в обвинения в пособничестве терроризму и обещания вернуть деньги после проверки их подлинности и переоформления счёта.

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