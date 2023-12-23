Кибермошенники активизировались перед новогодними праздниками

Как пишут “Известия”, в предновогодний период замечена новая схема мошенничества. Артем Избаенков, директор направления кибербезопасности «EdgeЦентр» рассказал, что одной из ключевых техник обмана в преддверии зимних праздников является рассылка на электронную почту фейковых писем от служб доставки.
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