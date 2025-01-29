ПВО сбивает беспилотник над Ладожским озером: обошлось без жертв

В Ленинградской области, над Ладожским озером, был сбит беспилотный летательный аппарат силами ПВО. Губернатор Александр Дрозденко сообщил, что инцидент произошел недалеко от берега во Всеволожском районе, обошлось без разрушений и жертв.
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