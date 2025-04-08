Сотрудники полиции задержали в Новгородской области наркокурьера, перевозившего 5 кг клефедрона под видом семейной поездки

Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Новгородской области по оперативной информации коллег из ГУНК МВД России задержали наркокурьера – 57-летнего жителя Магнитогорска Челябинской области.
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