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Минобороны сообщило об эвакуации людей из домов у «Азовстали»

Минобороны сообщило об эвакуации людей из домов у «Азовстали»

По меньшей мере 28 человек самостоятельно вышли с прилегающих к заводу «Азовсталь» территорий, все они были «направлены на фильтрационные мероприятия, проводимые специалистами ДНР и РФ», сообщил штаб территориальной обороны ДНР в Telegram-канале.

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