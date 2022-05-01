Минобороны сообщило об эвакуации людей из домов у «Азовстали»

По меньшей мере 28 человек самостоятельно вышли с прилегающих к заводу «Азовсталь» территорий, все они были «направлены на фильтрационные мероприятия, проводимые специалистами ДНР и РФ», сообщил штаб территориальной обороны ДНР в Telegram-канале.