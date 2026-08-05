В Чехии ужесточили правила предоставления статуса временной защиты украинским беженцам

В Чехии с 5 августа мужчины‑беженцы с Украины призывного возраста (от 23 до 60 лет) не смогут получить статус временной защиты, если не предоставят документы, подтверждающие выполнение воинского долга или освобождение от него.
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