НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

NewsOne

90 подписчиков

В Чехии ужесточили правила предоставления статуса временной защиты украинским беженцам

В Чехии ужесточили правила предоставления статуса временной защиты украинским беженцам

В Чехии с 5 августа мужчины‑беженцы с Украины призывного возраста (от 23 до 60 лет) не смогут получить статус временной защиты, если не предоставят документы, подтверждающие выполнение воинского долга или освобождение от него.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии