В Клепиковском районе 1 января фура съехала с трассы

Кадры с места событий опубликовал паблик Rzn life l Рязань l Рзн лайф. ДТП произошло 1 января, точно время не указано, однако около половины десятого утра грузовая машина уже стояла на обочине, пиломатериал из него был выгружен.
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