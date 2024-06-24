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Детали закрытия Tango Gameworks, Beyond Good & Evil 2 ещё жива, Xbox боится GTA VI…

Детали закрытия Tango Gameworks, Beyond Good & Evil 2 ещё жива, Xbox боится GTA VI…

В грядущее юбилейное издание Beyond Good & Evil добавлена «сюжетная связь» с продолжением, Microsoft не хочет выпускать свои игры рядом с GTA, анонсы и трейлеры с шоу Limited Run Games, создатели Dragon Age: The Veilguard рассказали о причине смены названия проекта, Shadow of the Erdtree не содержит «ачивок», новая деталь в истории закрытия Tango Gameworks, свежий трейлер The Alters.

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