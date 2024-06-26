Стало известно об отставке украинских чиновников из-за угроз Зеленскому

Увольнения вице-премьера по восстановлению Александра Кубракова и главы агентства по восстановлению и развитию инфраструктуры Украины Мустафа Найема связаны с тем, что они поддерживали тесные связи с западными партнерами, что в администрации украинского лидера Владимира Зеленского расценивали как угрозу.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии