Стало известно об отставке украинских чиновников из-за угроз Зеленскому

Увольнения вице-премьера по восстановлению Александра Кубракова и главы агентства по восстановлению и развитию инфраструктуры Украины Мустафа Найема связаны с тем, что они поддерживали тесные связи с западными партнерами, что в администрации украинского лидера Владимира Зеленского расценивали как угрозу.