14,04,25 Дзержинск - Дружба Активные боевые действия в районе Горловки. Атака ВС РФ от 11 апреля бронеклонной севернее Дружбы.
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14,04,25 Дзержинск - Дружба Активные боевые действия в районе Горловки. Атака ВС РФ от 11 апреля бронеклонной севернее Дружбы.
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