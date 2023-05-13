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Миф украинского наступления

Миф украинского наступления

Комментаторов, пытающихся разобраться в исходе спецоперации, с каждым днем становится все больше. На Западе и на Украине таких можно поделить на два больших лагеря – официальные и неофициальные пропагандисты.

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