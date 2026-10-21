В Беларуси появятся локализованные Changan из Калининграда, в их числе и кроссовер CS35 Max В Беларуси начнутся продажи автомобилей Changan, произведенных на заводе «Автотор» в Калининградской области России.
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