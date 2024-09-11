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Зампред ЦК КПРФ Афонин: депутаты Куринный и Дробот не вмешивались в выборы

Зампред ЦК КПРФ Афонин: депутаты Куринный и Дробот не вмешивались в выборы

Депутаты Государственной думы от КПРФ Алексей Куринный и Мария Дробот действовали в рамках правового поля и не вмешивались в избирательный процесс во время прошедших 6–8 сентября выборов в Брянской области, а, наоборот, требовали соблюдения закона.

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