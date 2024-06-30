В Санкт-Петербурге состоялась торжественная церемония выпуска молодых офицеров

Вице-губернатор Олег Эргашев поздравил выпускников с окончанием обучения В Санкт-Петербурге состоялась торжественная церемония выпуска офицеров в Институте федеральной службы безопасности РФ, передает Смольный.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии