Агент Дмитрий Селюк поделился мыслями касательно перепалки Александра Мостового и Леонида Слуцкого. «Я полностью согласен с Мостовым, а также с Роланом Гусевым и другими Смотрите: он обсуждает «Рубин» и Франка Артигу , хотя сам умудрился опустить клуб в Первую лигу.