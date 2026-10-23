Агент Дмитрий Селюк поделился мыслями касательно перепалки Александра Мостового и Леонида Слуцкого. «Я полностью согласен с Мостовым, а также с Роланом Гусевым и другими Смотрите: он обсуждает «Рубин» и Франка Артигу , хотя сам умудрился опустить клуб в Первую лигу.
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