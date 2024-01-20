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Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины

Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины

Воздушная тревога была объявлена на территории всех регионов Украины. Соответствующие данные были представлены на онлайн-ресурсе, который был разработан украинским министерством цифровой трансформации в целях осуществления оповещения населения.

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