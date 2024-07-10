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Зеленский заявил, что США поставили Украине мало танков Abrams

Зеленский заявил, что США поставили Украине мало танков Abrams

Владимир Зеленский в рамках своего выступления в центре Рональда Рейгана в Вашингтоне заявил, что поставленные Соединенными Штатами Америки танки Abrams для Вооруженных сил Украины оказались не в состоянии изменить ситуацию на поле боя.

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