ООН: в Сомали за одну неделю выявили более 470 случаев холеры

Согласно последнему отчету Управления ООН по координации гуманитарных вопросов (УКГВ), в Сомали за неделю было выявлено более 470 случаев холеры и острой водянистой диареи, девять человек не выжили после заражения.
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