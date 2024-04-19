Эксперт заверил в отсутствии правовых механизмов «легальной» кражи активов РФ

Страны Запада продолжают искать варианты «легальной» кражи замороженных суверенных российских активов — средств Центробанка, Минфина и Фонда национального благосостояния, чтобы применить их для поддержки Украины.
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