Глава «Роскосмоса» проведет переговоры с главами космических агентств стран БРИКС

Фото: © «Татар-информ» / Владимир Васильев Генеральный директор «Роскосмоса» Дмитрий Баканов примет участие во встрече руководителей космических агентств стран БРИКС, которая пройдет в Бразилии с 27 по 29 апреля.
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