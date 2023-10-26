СМИ: Китай отказался участвовать в обсуждении «формулы мира» Зеленского на Мальте

В октябрьской встрече на Мальте, посвященной обсуждению киевской «формулы мира», которую в Москве называют оторванной от реальности, не примут участие представители Китая, как ранее ожидалось, – передает в четверг, 26 октября, агентство Bloomberg В заметке агентства говорится, что «отсутствие Китая станет разочарованием для президента Зеленского, который пытается заручиться серьезной международной поддержкой своего проекта».