СМИ: Китай отказался участвовать в обсуждении «формулы мира» Зеленского на Мальте

В октябрьской встрече на Мальте, посвященной обсуждению киевской «формулы мира», которую в Москве называют оторванной от реальности, не примут участие представители Китая, как ранее ожидалось, – передает в четверг, 26 октября, агентство Bloomberg В заметке агентства говорится, что «отсутствие Китая станет разочарованием для президента Зеленского, который пытается заручиться серьезной международной поддержкой своего проекта».
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