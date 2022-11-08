Томас Мюллер: «Бавария» и «ПСЖ» хотят взять ЛЧ – жаль, что кто-то вылетит. Уверен, пройдем дальше»

Томас Мюллер высказался о том, что «Бавария» и «ПСЖ» сыграют в 1/8 финала Лиги чемпионов. «Конечно, мы знаем, каков «ПСЖ» в последние годы.
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