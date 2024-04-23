Республиканца Масси могут оштрафовать за кадры с проукраинскими демократами

Член Палаты представителей Конгресса США от Республиканской партии Томас Масси оказался под угрозой штрафа в размере 500 долларов за публикацию видеозаписи, на которой демократы размахивают флажками в знак радости после принятия пакета помощи Украине.
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