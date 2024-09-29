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ВСУ обстреляли Донецк из натовских тяжелых орудий

ВСУ обстреляли Донецк из натовских тяжелых орудий

Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка из тяжелых орудий натовского образца. Об этом 29 сентября сообщает представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

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